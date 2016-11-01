Декларацию Порошенко проверят, но вопросов к ней мало – Луценко

Декларация президента Петра Порошенко, как и всех чиновников, будет проверена со стороны НАБУ, НАПК и Генпрокуратуры.

Об этом во время брифинга во вторник заявил генпрокурор Юрий Луценко.

В то же время он заявил, что вопросов к этой декларации мало, поскольку Порошенко подавал похожую декларацию и в предыдущие годы.

"Как вы знаете, президент нашего государства задекларировал достаточно большое имущество, которое было предметом его деклараций и в предыдущие годы. Это снимает большинство вопросов, потому что эти средства не возникли ниоткуда. Много лет подряд Петр Алексеевич Порошенко как гражданин, как госслужащий, как народный депутат декларировал почти то же имущество", – сказал он.

Он также выразил убеждение, что сам факт такого декларирования поможет Украине вырваться из "смертельных объятий пост-советского пространства".

"Представить себе электронную декларацию Путина, всего его окружения, всех народных депутатов и госслужащих категории "А" – крайне трудно. У нас уже строится новая страна, где власть прозрачна и, надеюсь, подконтрольная и правоохранительным органам, и обществу", – сказал Луценко.

Генпрокурор также призвал граждан гордиться этим и относиться с уважением к людям, которые заработали свои деньги честно и уплатили с них налоги.

"Я очень боюсь, чтобы эту декларацию наши постоянные критиканы доморощенные и московские пропагандисты не использовали для перехода от системы прозрачности и подотчетности к "шариковщине", когда каждый богатый человек становится врагом. Это недопустимо, если мы хотим жить в отличном от ССР обществе. С другой стороны недопустимо, чтобы люди богатели не за счет своего умственного или физического труда", – заявил он.

Олег Шанковский, УП