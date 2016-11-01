Луценко объяснил, откуда у его семьи столько наличных

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Вторник, 1 ноября 2016, 12:44
Генпрокурор Юрий Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что его состояние, как и состояние других декларантов, будут проверять.

Об этом он сказал во время брифинга в Киеве.

По его словам, все его состояние было накоплего еще со времен бизнеса его жены, которая став нардепом, продала его, а часть передала сыну.

Луценко заявил, что его жена более десяти лет занималась бизнесдеяльностью.

"Она с нуля создала фирму", - сказал генпрокурор.

Став народным депутатом его жена, по словам Луценко, продала бизнес и задекларировала официальный доход 20 млн гривен и уплатила все налоги. Небольшую часть бизнеса Ирина Луценко передала старшему сыну Александру.

По словам Луценко, часть средств от продажи бизнеса они потратили на покрытие долгов, а часть оставили. "Другая часть хранится у нас для покрытия долгов, которые могут возникнуть", - отметил Луценко.

Как известно, согласно декларации, на счетах в банке Юрий Луценко держит  6 472 долларов, 469 евро и 12 514 грн. Он также имеет 150 000 грн наличных.

Жена Луценко держит на счетах 1 800 000 грн, 14 022 грн, 1 456 долларов, 364 евро. Также Ирина Луценко держит 450 000 грн, 50 000 евро и 280 000 долларов наличными. Она одолжила ООО "Украинские Новейшие Телекоммуникации" 753 904 грн.

Сын Луценко Александр имеет на счетах 128 899 грн, 297 200 грн, 1028 евро и 100 долларов. Он также имеет 1 350 000 грн наличности и 30 815 грн наличных средств в банке.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Луценко декларация
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Комментарии — 4
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IP: 82.145.220.---Nnikolay Yegorov01.11.2016 14:11
Откуда баблишки ? Из леса вестима . Папаша слышь рубит , а я выношу . Переиначенная басня Крылова о семействе Луценок ! Которые из своего молодого отприска сделали успешного бизнесмена . А сами папашка и мамашка трусливо - спрятались от народного позора за его спину . Типа мы тут не в доле , это наший молодой сынок столько бабла случайно накрисятничал ! Не судите его строго . С кем по молодости греха не бывает .
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IP: 78.36.37.---Vadim Slutsky01.11.2016 14:08
Золотой Батон-то был волшебный. Он умел размножаться. И вот теперь у каждого во власти - свой Золотой Батон. Т.е. каждый стал Януковичем.
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IP: 176.102.210.---joharr01.11.2016 13:42
"недоедал,недосыпал..пил только чай.."(с) Высоцкий
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IP: 91.209.24.---Дмитрий Мамут01.11.2016 12:56
Під їхню готівку потрібно окрему кімнату. Нема слів. Одні емоції. Дійсно слуги народу.
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