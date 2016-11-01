Экс-глава "Киевпастранса" задекларировал миллион долларов наличными

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Вторник, 1 ноября 2016, 16:57

Экс-глава "Киевпастранса", а сегодня – депутат Киевсовета и директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Майзель от "Солидарности" хранит в наличном виде 1 млн 75 долларов.

Об этом говорится в его электронной декларации.

Также он указал, что одолжил кому-то миллион гривен.

 

Майзель задекларировал участок площадью 13,6 тысяч кв. м в Ивано-Франковской области, жилой дом, квартиру и офис в Ивано-Франковске, офис в Белой Церкви и земельный участок в селе Горенка под Киевом, площадь которой он указал как 8 кв. м.

Также он имеет две пары часов – Vacheron Constantin и Ulysse Nardin.

Его дочь ездит на Mazda CX-7 2007 года выпуска.

Он задекларировал зарплату от "Киевпастранса" в размере 170 869 гривен и проценты в размере 137 400 гривен от предпринимателя К. Овсия.

Украинская правда

Темы: декларация Киев
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