МВФ заподозрил, что чиновники указали в е-декларациях не все – Корчак

В Международном валютном фонде считают, что украинские чиновники скрыли часть своего имущества и не указали их в электронных декларациях.

Как написала на своей странице в Facebook председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак, об этом в четверг на встрече в НАПК заявил старший эксперт финансового сектора МВФ Эмануэль Матиас.

По словам Матиаса, фонд "внимательно следит за ситуацией в Украине".

"Соответственно, они увидели определенную непоследовательность в декларациях некоторых украинских топ-чиновников: состояния, про которые писала международная пресса, сейчас почему-то отсутствуют в электронном реестре", – добавила Корчак.

Матиас отметил, что система е-декларирования является значительным достижением Украины, и мало кто верил, что это возможно.

"Немалое количество международников к этому времени выражают удивление, что система заработала. Учитывая это, и для международного сообщества, и для украинского общества, крайне важен сегодня превентивный фактор, который должен сработать вследствие решения в отношении тех, кто проигнорировал свою обязанность обнародовать информацию об имуществе", – написала глава НАЗК.

"Учитывая, мягко говоря, незаинтересованность некоторых отечественных чиновников в полноценной работе Нацагентства, в частности в проведении проверок относительно законности приобретенных состояний, предполагаю, что сотрудничество с международными антикоррупционными организациями станет едва ли не главным инструментом в разоблачении нечестных на руку украинских чиновников", – добавила она.

По словам Корчак, обнародование деклараций – это только первый шаг на естественном пути очищения общества от коррупционеров. Следующий шаг – проверка деклараций и соответствующие приговоры.

Олег Шанковский, УП