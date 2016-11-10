МВФ заподозрил, что чиновники указали в е-декларациях не все – Корчак

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Четверг, 10 ноября 2016, 15:17

В Международном валютном фонде считают, что украинские чиновники скрыли часть своего имущества и не указали их в электронных декларациях.

Как написала на своей странице в Facebook председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак, об этом в четверг на встрече в НАПК заявил старший эксперт финансового сектора МВФ Эмануэль Матиас.

По словам Матиаса, фонд "внимательно следит за ситуацией в Украине".

"Соответственно, они увидели определенную непоследовательность в декларациях некоторых украинских топ-чиновников: состояния, про которые писала международная пресса, сейчас почему-то отсутствуют в электронном реестре", – добавила Корчак.

Матиас отметил, что система е-декларирования является значительным достижением Украины, и мало кто верил, что это возможно.

"Немалое количество международников к этому времени выражают удивление, что система заработала. Учитывая это, и для международного сообщества, и для украинского общества, крайне важен сегодня превентивный фактор, который должен сработать вследствие решения в отношении тех, кто проигнорировал свою обязанность обнародовать информацию об имуществе", – написала глава НАЗК.

"Учитывая, мягко говоря, незаинтересованность некоторых отечественных чиновников в полноценной работе Нацагентства, в частности в проведении проверок относительно законности приобретенных состояний, предполагаю, что сотрудничество с международными антикоррупционными организациями станет едва ли не главным инструментом в разоблачении нечестных на руку украинских чиновников", – добавила она.

По словам Корчак, обнародование деклараций – это только первый шаг на естественном пути очищения общества от коррупционеров. Следующий шаг – проверка деклараций и соответствующие приговоры.

Олег Шанковский, УП

Темы: НАПК МВФ декларация коррупция
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Комментарии — 5
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IP: 195.78.69.---Alex191710.11.2016 16:28
Во время подготовки этих деклараций у многих бывшие жены и мужья, дети и родители декларантов стали очень богатыми, т.к. многое из награбленного было переоформлено на них, а они декларации не пишут, так что МВФ абсолютно прав!
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IP: 70.214.67.---Andrey Olenik10.11.2016 15:54
Michael_05:
Смеяться сразу?
Или кого-то уже посадили?
Или все конфисковали?
"Слуги народа " непобедимы
И самое смешное.- незаменимы
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IP: 70.214.67.---Andrey Olenik10.11.2016 15:49
Вадим Волков:
Незагорами юбилейный третий год ожидания
Не устали ждать то?
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IP: 91.209.118.---Michael_0510.11.2016 15:47
"Чимала кількість міжнародників до цього часу висловлюють здивування, що система запрацювала."
Звичайно можна здивуватися, як така кількість людей втратила інстинкт самозбереження і власними руками мостить дорогу у в'язницю.
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IP: 95.133.225.---Вадим Волков10.11.2016 15:26
Корчак ты думаю понимаешь, что получая 200 тыс. гривен вместе с преимальными в месяц зарплаты.. нужно ПОЛНОСТЬЮ ОТДАВАТЬСЯ РАБОТЕ, минимум 20 часов в сутки..
Мы все ждем посадок депутатов, чиновников.. накравших кучу денег!
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