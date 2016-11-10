МВФ заподозрил, что чиновники указали в е-декларациях не все – Корчак
В Международном валютном фонде считают, что украинские чиновники скрыли часть своего имущества и не указали их в электронных декларациях.
Как написала на своей странице в Facebook председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак, об этом в четверг на встрече в НАПК заявил старший эксперт финансового сектора МВФ Эмануэль Матиас.
По словам Матиаса, фонд "внимательно следит за ситуацией в Украине".
"Соответственно, они увидели определенную непоследовательность в декларациях некоторых украинских топ-чиновников: состояния, про которые писала международная пресса, сейчас почему-то отсутствуют в электронном реестре", – добавила Корчак.
Матиас отметил, что система е-декларирования является значительным достижением Украины, и мало кто верил, что это возможно.
"Немалое количество международников к этому времени выражают удивление, что система заработала. Учитывая это, и для международного сообщества, и для украинского общества, крайне важен сегодня превентивный фактор, который должен сработать вследствие решения в отношении тех, кто проигнорировал свою обязанность обнародовать информацию об имуществе", – написала глава НАЗК.
"Учитывая, мягко говоря, незаинтересованность некоторых отечественных чиновников в полноценной работе Нацагентства, в частности в проведении проверок относительно законности приобретенных состояний, предполагаю, что сотрудничество с международными антикоррупционными организациями станет едва ли не главным инструментом в разоблачении нечестных на руку украинских чиновников", – добавила она.
По словам Корчак, обнародование деклараций – это только первый шаг на естественном пути очищения общества от коррупционеров. Следующий шаг – проверка деклараций и соответствующие приговоры.
Олег Шанковский, УП
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