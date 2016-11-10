МВФ запідозрив, що чиновники вказали в е-деклараціях не все – Корчак

У Міжнародному валютному фонді вважають, що українські чиновники приховали частину своїх статків і не вказали їх в електронних деклараціях.

Як написала на своїй сторінці у Facebook голова Національного агентства з запобігання корупції Наталія Корчак, про це в четвер на зустрічі в НАЗК заявив старший експерт фінансового сектору МВФ Емануель Матіас.

За словами Матіаса, фонд "прискіпливо слідкує за ситуацією в Україні".

"Відповідно, вони побачили певну непослідовність у деклараціях деяких українських топ-посадовців: статки, про які писала міжнародна преса, наразі чомусь відсутні в електронному реєстрі", – додала Корчак.

Матіас відзначив, що система е-декларування є значним досягненням України, і мало хто вірив, що це можливо.

"Чимала кількість міжнародників до цього часу висловлюють здивування, що система запрацювала. З огляду на це, і для міжнародної спільноти, і для українського суспільства, вкрай важливий сьогодні превентивний фактор, який має спрацювати внаслідок рішення щодо тих, хто проігнорував свій обов’язок оприлюднити інформацію про майно", – написала голова НАЗК.

"З огляду на, м’яко кажучи, незацікавленість деяких вітчизняних високопосадовців у повноцінній роботі Нацагентства, зокрема в проведенні перевірок щодо законності набутих статків, припускаю, що співпраця з міжнародними антикорупційними організаціями стане чи не головним інструментом у викритті нечесних на руку українських чиновників", – додала вона.

За словами Корчак, оприлюднення декларацій – це тільки перший крок на природному шляху очищення суспільства від корупціонерів. Наступний крок – перевірка декларацій та відповідні вироки.

Олег Шанковський, УП