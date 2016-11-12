Песков: Москва готова ждать решения вопроса по Крыму в США и ЕС
В Кремле готовы ждать, пока в США и Европе признают аннексию Крыма.
Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью The Associated Press.
Песков заявил что в России никто "никогда не будет готов дискутировать о Крыме".
Отвечая, как этот вопрос будет рассмотрен в администрации избранного президента США Дональда Трампа, Песков сказал, что Москва понимает, что для решения этой проблемы может понадобиться время.
"Мы достаточно терпеливы, чтобы ждать пока это понимание состоится тут в Вашингтоне, в Штатах, в Европе", - заявил он.
Как сообщалось, в России не рассчитывают, что западные санкции, введенные из-за ситуации в Украине, будут отменены после избрания Дональда Трампа президентом США.
В госдепартаменте США заявили, что позиция администрации президента Барака Обамы в отношении санкций против РФ неизменна. Санкции могут быть отменены лишь тогда, когда Россия вернет Крым Украине и будут выполнены Минские договоренности.
Советник президента России Сергей Глазьев считает, что новоизбранный президентом США Дональд Трамп отменит антироссийские санкции.
Напомним, ЕС в декабре, вероятно, продолжит экономические санкции против России, срок которых истекает в конце января следующего года, однако дальнейшее продолжение после инаугурации Дональда Трампа – под вопросом.
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