Песков: Москва готова ждать решения вопроса по Крыму в США и ЕС

В Кремле готовы ждать, пока в США и Европе признают аннексию Крыма.

Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью The Associated Press.



Песков заявил что в России никто "никогда не будет готов дискутировать о Крыме".

Отвечая, как этот вопрос будет рассмотрен в администрации избранного президента США Дональда Трампа, Песков сказал, что Москва понимает, что для решения этой проблемы может понадобиться время.

"Мы достаточно терпеливы, чтобы ждать пока это понимание состоится тут в Вашингтоне, в Штатах, в Европе", - заявил он.

Как сообщалось, в России не рассчитывают, что западные санкции, введенные из-за ситуации в Украине, будут отменены после избрания Дональда Трампа президентом США.

В госдепартаменте США заявили, что позиция администрации президента Барака Обамы в отношении санкций против РФ неизменна. Санкции могут быть отменены лишь тогда, когда Россия вернет Крым Украине и будут выполнены Минские договоренности.

Советник президента России Сергей Глазьев считает, что новоизбранный президентом США Дональд Трамп отменит антироссийские санкции.

Напомним, ЕС в декабре, вероятно, продолжит экономические санкции против России, срок которых истекает в конце января следующего года, однако дальнейшее продолжение после инаугурации Дональда Трампа – под вопросом.