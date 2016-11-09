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У Путіна чекають, що Трамп скасує антиросійські санкції

Середа, 9 листопада 2016, 13:21

Радник президента Росії Сергій Глазьєв вважає, що новообраний президентом США Дональд Трамп скасує антиросійські санкції.

Про це він сказав у середу, повідомляє російське агентство ТАСС.

"Я думаю, Трамп, як прагматична людина, скасує антиросійські санкції, які завдають шкоди і американському бізнесу. Тому товарообіг і фінансово-економічні відносини між Росією і не тільки США, але і Заходом в цілому, відновляться і будуть, швидше за все, рости вже в залежності від чисто економічної кон'юнктури", - сказав він.

За словами Глазьєва, результати американських виборів говорять про те, що "американський народ не хоче війни, і вперше в світовій історії виникає шанс перейти до нового світового устрою без світової війни".

Як відомо, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп набрав більше 270 голосів вибірників, необхідних для загальної перемоги.

Президент РФ Володимир Путін направив вітальну телеграму Дональду Трампу з нагоди перемоги на виборах президента США.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампРосіяПутін
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