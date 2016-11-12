В РФ пугают рисками транзита газа через Украину зимой

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил о рисках транзита газа через Украину этой зимой.

Как сообщает российское агентство ТАСС, об этом министр заявил в комментарии журналистам.

"Мы видим риски (транзита газа через Украину), потому что у них в подземных газовых хранилищах недостаточно газа, а температуры намного ниже среднегодовых. Поэтому риски есть", - сказал Новак.

Ранее он заявил, что Украине необходимо закачать дополнительно 1,5-2 млрд кубометров газа для надежного прохождения зимнего периода. Новак подчеркивал, что текущий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" позволяет полностью обеспечивать потребность украинских потребителей в газе.