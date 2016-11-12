Новинский: Манафорт работал с "Оппоблоком", платили по контракту

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Суббота, 12 ноября 2016, 20:29

Американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который сотрудничал с Партией регионов и получил вознаграждение в сумме $12,7 миллионов, согласно "черной бухгалтерии", сотрудничал с "Оппозиционным блоком". 

Об этом вечером в эфире телеканала "112 Украина" заявил нардеп от "Оппоблока" Вадим Новинский. 

Так, Новинский утвердительно ответил на вопрос о том, сотрудничал ли Манафорт с этой политсилой. 

При этом на вопрос о том, как осуществлялась оплата его услуг, Новинский заявил "Официально, по контракту". 

Как известно, осенью 2005 года Ринат Ахметов нанял для Партии регионов команду американских технологов во главе с лоббистом Полом Манафортом. Позже Манафорт консультировал Виктора Януковича на посту премьер-министра Украины.

За ежемесячную оплату в сумме $35 тыс. компания Манафорта должна была продвигать образ премьера Януковича как реформатора и эффективного управленца, политтехнолог также посоветовал ему для поднятия своего рейтинга поднять тему дискриминации русскоязычных граждан.

Также Манафорт работал в партии "Оппозиционный блок", информацию о чем в политсиле официально не подтверждали.

Имя Манафорта 22 раза фигурирует в так называемой "черной кассе" ПР, где содержатся данные о коррупционной деятельности "Партии регионов" за 5 лет.

Сам Манафорт отрицает получение этих выплат.

В НАБУ подтвердили, что Манафорт фигурирует в "амбарные книге" партии Януковича, однако отметили, что его подписи там нет. По этому делу ведется расследование.

Подробно о Манафорте и "черной бухгалтерии" читайте в материале УП "Рукописи не горят. Пол Манафорт в теневой бухгалтерии партии Януковича".

Украинская правда

Темы: Новинский Манафорт Оппозиционный блок
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