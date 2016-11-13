Из-за снега и ветра обесточены 275 населенных пунктов

00
0
Воскресенье, 13 ноября 2016, 09:35

В ночь на воскресенье из-за непогоды обесточены 275 населенных пунктов в шести областях Украины.

Об этом сообщает в воскресенье утром пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 12 на 13 октября в результате неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 275 населенных пунктов в шести областях", - говорится в сообщении.

Так, в Хмельницкой области обесточены 114 населенных пунктов, в Тернопольской - 83, в Ивано-Франковской - 37, в Житомирской - 16, в Винницкой - 15, в Волынской - 10.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Украинская правда

Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В воскресенье в Киев могут не пускать грузовики 12 ноября 2016, 22:08
В ГосЧС перешли на усиленный режим работы в ожидании непогоды 12 ноября 2016, 09:54
В Киев идут сильные снегопады 10 ноября 2016, 15:41
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Геническе открестились от газа из Крыма
Сборная Украины Шевченко одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2018
Взрыв в суфийской мечети в Пакистане: десятки погибших
В Геническ поступает газ из аннексированного Крыма – росСМИ
Все новости
Образование

5 видео, как заинтересовать учеников 1-4 классов украинским языком

Пот та кровь

Андрей Крикуненко о сноубординге