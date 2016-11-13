Из-за снега и ветра обесточены 275 населенных пунктов

В ночь на воскресенье из-за непогоды обесточены 275 населенных пунктов в шести областях Украины.

Об этом сообщает в воскресенье утром пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 12 на 13 октября в результате неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, обесточены 275 населенных пунктов в шести областях", - говорится в сообщении.

Так, в Хмельницкой области обесточены 114 населенных пунктов, в Тернопольской - 83, в Ивано-Франковской - 37, в Житомирской - 16, в Винницкой - 15, в Волынской - 10.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Украинская правда