"Пересечники" продолжают блокировать дороги возле "Ужгорода" и "Солотвино"

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 10:54

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжили акцию препятствования движению на дорогах, ведущих к пунктам пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, и "Солотвино" - на границе с Румынией.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы.

Для отслеживания ситуации на месте находятся представители Национальной полиции.

В сообщении также отмечается, что в субботу аналогичная акция несколько часов проходила перед автомобильным пунктом пропуска "Рава-Русская".

Госпогранслужба просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок через вышеуказанные пункты пропуска.

Как известно, 12 ноября дороги к пунктам пропуска в направлении Польши, Румынии и Словакии перекрыли участники акций протеста, которые хотят добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины.

В субботу акции проходили на подъездах к пунктам пропуска "Ужгород" (граница со Словакией) и "Солотвино" (граница с Румынией) и "Рава-Русская" (граница с Польшей).

По факту блокирования транспортных коммуникаций участниками акции "Пересечка" на границе со Словакией и Румынией начато уголовное производство.

Украинская правда

Темы: граница авто
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Комментарии — 7
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IP: 77.189.213.---Zahar Berkut13.11.2016 12:38
Люди добрі, ми хочемо в Європу чи ні? Ви хочете безвіз і зону вільної торгівлі чи ні?
Чи ви хочете туди без віз і мит а до нас - гемороїти людей на іноземній реєстрації? Треба тоді визначатись...Як ні то ні. Як в одну сторону так і в іншу.
Така дупа на кордонах, що нормальна людина сюди не поткнеться. Поляки і наші саботують роботу і кордони забиті людьми які мають право на перетин кордону. А президент і політики хочуть безвіз...?! Щоб на кордонах був зовсім коллапс? Ці принизливі черги прибрати а тоді безвіз просити...інакше це чистий популізм для елехторату...
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IP: 46.172.145.---vovan987013.11.2016 12:38
Стільки було всяких революцій і акцій - і люди все одно не можуть добитися зменшення цих грабіжницьких мит до рівня європейський країн.
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IP: 185.11.29.---Mya13.11.2016 12:11
Когда я вижу такое, сразу начинаю поддерживать Авакова с его идеями презумпции правоты полицейского!
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IP: 46.173.100.---Ruslan Tsyvinski13.11.2016 12:07
В свгтлі подій останнім часом в Закарпатті ,виникає питання---НА КОГО ПРАЦЮЄ МОСКАЛЬ?.Напевно на своїх "синонімів"
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IP: 93.75.250.---renuar pol13.11.2016 12:05
А з копійок бюджетників та платників відраховуються кошти на облаштування садочків, шкіл, поліції, пожежників та на інші витрати для дітей та самих автомобільних контрабандистів та "мурашок", які паразитують, не сплачуючи жодних податків у бюджет. Мають час і НЕЗАКОННО блокувати дороги іншим, хто податки платить.
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