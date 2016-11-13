"Пересечники" продолжают блокировать дороги возле "Ужгорода" и "Солотвино"
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжили акцию препятствования движению на дорогах, ведущих к пунктам пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, и "Солотвино" - на границе с Румынией.
Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы.
Для отслеживания ситуации на месте находятся представители Национальной полиции.
В сообщении также отмечается, что в субботу аналогичная акция несколько часов проходила перед автомобильным пунктом пропуска "Рава-Русская".
Госпогранслужба просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок через вышеуказанные пункты пропуска.
Как известно, 12 ноября дороги к пунктам пропуска в направлении Польши, Румынии и Словакии перекрыли участники акций протеста, которые хотят добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины.
В субботу акции проходили на подъездах к пунктам пропуска "Ужгород" (граница со Словакией) и "Солотвино" (граница с Румынией) и "Рава-Русская" (граница с Польшей).
По факту блокирования транспортных коммуникаций участниками акции "Пересечка" на границе со Словакией и Румынией начато уголовное производство.
Украинская правда
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Чи ви хочете туди без віз і мит а до нас - гемороїти людей на іноземній реєстрації? Треба тоді визначатись...Як ні то ні. Як в одну сторону так і в іншу.
Така дупа на кордонах, що нормальна людина сюди не поткнеться. Поляки і наші саботують роботу і кордони забиті людьми які мають право на перетин кордону. А президент і політики хочуть безвіз...?! Щоб на кордонах був зовсім коллапс? Ці принизливі черги прибрати а тоді безвіз просити...інакше це чистий популізм для елехторату...