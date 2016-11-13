"Пересічники" продовжують блокувати дороги біля "Ужгорода" і "Солотвино"

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Неділя, 13 листопада 2016, 10:54

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією продовжили акцію перешкоджання руху на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, та "Солотвино" – на кордоні з Румунією.

Про це повідомляє в неділю прес-служба Держприкордонслужби.

Для відслідковування ситуації на місці перебувають представники Національної поліції.

У повідомленні також зазначається, що в суботу аналогічна акція декілька годин проходила перед автомобільним пунктом пропуску "Рава-Руська".

Держприкордонслужба просить громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок  через вищевказані пункти пропуску.

Як відомо, 12 листопада дороги до пунктів пропуску у напрямку Польщі, Румунії та Словаччини перекрили учасники акцій протесту, які хочуть домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України. 

Акції в суботу проходили на під’їздах до пунктів пропуску "Ужгород" (кордон зі Словаччиною), "Солотвино" (кордон з Румунією) та "Рава-Руська" (кордон з Польщею). 

За фактом блокування транспортних комунікацій на кордоні зі Словаччиною та Румунією розпочато кримінальне провадження.

Українська правда

Теми: кордон авто
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Коментарі — 7
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IP: 77.189.213.---Zahar Berkut13.11.2016 12:38
Люди добрі, ми хочемо в Європу чи ні? Ви хочете безвіз і зону вільної торгівлі чи ні?
Чи ви хочете туди без віз і мит а до нас - гемороїти людей на іноземній реєстрації? Треба тоді визначатись...Як ні то ні. Як в одну сторону так і в іншу.
Така дупа на кордонах, що нормальна людина сюди не поткнеться. Поляки і наші саботують роботу і кордони забиті людьми які мають право на перетин кордону. А президент і політики хочуть безвіз...?! Щоб на кордонах був зовсім коллапс? Ці принизливі черги прибрати а тоді безвіз просити...інакше це чистий популізм для елехторату...
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IP: 46.172.145.---vovan987013.11.2016 12:38
Стільки було всяких революцій і акцій - і люди все одно не можуть добитися зменшення цих грабіжницьких мит до рівня європейський країн.
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IP: 185.11.29.---Mya13.11.2016 12:11
Когда я вижу такое, сразу начинаю поддерживать Авакова с его идеями презумпции правоты полицейского!
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IP: 46.173.100.---Ruslan Tsyvinski13.11.2016 12:07
В свгтлі подій останнім часом в Закарпатті ,виникає питання---НА КОГО ПРАЦЮЄ МОСКАЛЬ?.Напевно на своїх "синонімів"
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IP: 93.75.250.---renuar pol13.11.2016 12:05
А з копійок бюджетників та платників відраховуються кошти на облаштування садочків, шкіл, поліції, пожежників та на інші витрати для дітей та самих автомобільних контрабандистів та "мурашок", які паразитують, не сплачуючи жодних податків у бюджет. Мають час і НЕЗАКОННО блокувати дороги іншим, хто податки платить.
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