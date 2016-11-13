"Пересічники" продовжують блокувати дороги біля "Ужгорода" і "Солотвино"

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією продовжили акцію перешкоджання руху на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, та "Солотвино" – на кордоні з Румунією.

Про це повідомляє в неділю прес-служба Держприкордонслужби.

Для відслідковування ситуації на місці перебувають представники Національної поліції.

У повідомленні також зазначається, що в суботу аналогічна акція декілька годин проходила перед автомобільним пунктом пропуску "Рава-Руська".

Держприкордонслужба просить громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок через вищевказані пункти пропуску.

Як відомо, 12 листопада дороги до пунктів пропуску у напрямку Польщі, Румунії та Словаччини перекрили учасники акцій протесту, які хочуть домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України.

Акції в суботу проходили на під’їздах до пунктів пропуску "Ужгород" (кордон зі Словаччиною), "Солотвино" (кордон з Румунією) та "Рава-Руська" (кордон з Польщею).

За фактом блокування транспортних комунікацій на кордоні зі Словаччиною та Румунією розпочато кримінальне провадження.

Українська правда