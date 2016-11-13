"Пересічники" продовжують блокувати дороги біля "Ужгорода" і "Солотвино"
Власники автомобілів з іноземною реєстрацією продовжили акцію перешкоджання руху на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, та "Солотвино" – на кордоні з Румунією.
Про це повідомляє в неділю прес-служба Держприкордонслужби.
Для відслідковування ситуації на місці перебувають представники Національної поліції.
У повідомленні також зазначається, що в суботу аналогічна акція декілька годин проходила перед автомобільним пунктом пропуску "Рава-Руська".
Держприкордонслужба просить громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок через вищевказані пункти пропуску.
Як відомо, 12 листопада дороги до пунктів пропуску у напрямку Польщі, Румунії та Словаччини перекрили учасники акцій протесту, які хочуть домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України.
Акції в суботу проходили на під’їздах до пунктів пропуску "Ужгород" (кордон зі Словаччиною), "Солотвино" (кордон з Румунією) та "Рава-Руська" (кордон з Польщею).
За фактом блокування транспортних комунікацій на кордоні зі Словаччиною та Румунією розпочато кримінальне провадження.
Українська правда
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
Чи ви хочете туди без віз і мит а до нас - гемороїти людей на іноземній реєстрації? Треба тоді визначатись...Як ні то ні. Як в одну сторону так і в іншу.
Така дупа на кордонах, що нормальна людина сюди не поткнеться. Поляки і наші саботують роботу і кордони забиті людьми які мають право на перетин кордону. А президент і політики хочуть безвіз...?! Щоб на кордонах був зовсім коллапс? Ці принизливі черги прибрати а тоді безвіз просити...інакше це чистий популізм для елехторату...