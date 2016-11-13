В начале недели в Украине - морозы и снегопады, в Киеве - метель

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 18:19

В понедельник, 14 ноября, ночью в западных, южных и Винницкой областях временами снег, в северных и центральных областях сильный снег, метель, в восточных областях мокрый снег и дождь.

Как сообщает Укргидрометцентр, днем в большинстве областей местами небольшой снег, в восточных областях умеренный мокрый снег и дождь. На дорогах Украины, кроме крайнего юга и востока, гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный (на востоке и юге юго-западный), 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0-5 мороза, ночью в Прикарпатье до 8 мороза; на юге и востоке страны ночью и днем 1-6 тепла.

В Киеве ночью сильный снег, метель, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, временами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 1-3 мороза.

 

15 ноября в западных, северных и Винницкой областях - преимущественно без осадков, местами туман, изморозь, на остальной территории временами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-западный, 3-10 м/с. Температура ночью 3-9 мороза, днем от 3 мороза до 3 тепла; в южной и восточной частях страны ночью от 4 мороза до 2 тепла, днем 1-6 тепла.

В Киеве во вторник без осадков, местами туман. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7 мороза, днем 0...-2. 

 

Интерфакс-Украина

Темы: погода
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