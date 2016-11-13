На початку тижня в Україні - морози та снігопади, у Києві - заметіль

У понеділок, 14 листопада, вночі у західних, південних та Вінницькій областях часом сніг, у північних та центральних областях сильний сніг, хуртовина, у східних областях мокрий сніг і дощ.

Як повідомляє Укргідрометцентр, вдень у більшості областей місцями невеликий сніг; у східних областях помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах України, крім крайнього півдня та сходу, ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний (на сході та півдні південно-західний), 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-5° морозу, вночі у прикарпатських областях до -8, на півдні та сході країни вночі та вдень 1-6° тепла.

У Києві вночі сильний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, часом пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 1-3° морозу.

15 листопада у західних, північних та Вінницькій областях - переважно без опадів, місцями туман, паморозь, на решті територій часом невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

Вітер північний, північно-західний, 3-10 м/с. Температура вночі 3-9° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; у південній та східній частинах країни вночі від 4° морозу до 2° тепла, вдень 1-6° тепла.

У Києві у вівторок переважно без опадів, місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, північно-західний , 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° морозу.

Інтерфакс-Україна