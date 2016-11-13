Омелян: Аэропорты работают в штатном режиме, морские порты под контролем

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Воскресенье, 13 ноября 2016, 22:08

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, аэропорты Украины работают в штатном режиме, морские порты находятся под постоянным контролем.

Об этом вечером 13 ноября сообщил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, на дорогах Украины в ряде областей переметы снега иногда достигают метровой высоты, частично для проезда фур закрыты дороги Винницкой области, Киевская область закроет западные подъезды с 6:00 14 ноября.

"Стихия сильная. В отличие от предыдущего года, где задело повальными снегопадами только три области, сейчас в снегу фактически половина Украины. ... Завтра (в понедельник, 14 ноября) с самого утра мой заместитель будет на Хмельнитчине, наиболее пострадавшей от внезапных изменений погоды, а также в Винницкой и Житомирской", - отметил Омелян.

Он добавил, что для большегрузого транспорта закрыты Львовская, Житомирская, Черновицкая (7 районов), Хмельницкая и Тернопольская области.

"Все дорожники работают, задействована вся техника, возраст которой достигает преимущественно 40 лет", - отметил министр.

Украинская правда 

Темы: Укравтодор дороги погода
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