На Буковині рух транспорту у 7 районах повністю закрито
Неділя, 13 листопада 2016, 19:34
У семи районах Чернівецької області рух автотранспорту дорогами повністю закрито з 18:00.
Як повідомили у прес-службі "Укравтодора", йдеться про Путильський, Вижницький, Сторожинецький, Кіцманський, Глибоцький, Герцаївський та Заставновський райони області.
Як відомо, раніше в "Укравтодорі" повідомили, що 13 листопада буде тимчасово обмежено рух на дорогах загального користування у Львівській області.
У Києві та трьох областях - Хмельницькій, Львівській і Тернопільській - введено обмеження для руху вантажівок.