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На Буковині рух транспорту у 7 районах повністю закрито

Неділя, 13 листопада 2016, 19:34

У семи районах Чернівецької області рух автотранспорту дорогами повністю закрито з 18:00. 

Як повідомили у прес-службі "Укравтодора", йдеться про Путильський, Вижницький, Сторожинецький, Кіцманський, Глибоцький, Герцаївський та Заставновський райони області.

Як відомо, раніше в "Укравтодорі" повідомили, що 13 листопада буде тимчасово обмежено рух на дорогах загального користування у Львівській області.

У Києві та трьох областях - Хмельницькій, Львівській і Тернопільській - введено обмеження для руху вантажівок.

Теми: дорогипогода
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