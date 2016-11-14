СНБО обвинил сайт "Корреспондент" в провокации

Совет национальной безопасности и обороны опровергает растиражированную российскими СМИ информацию о создании штаба по реагированию на митинги и акции протеста.

Об этом говорится в заявлении СНБО, распространенном 14 ноября.

В СНБО обвинили "пророссийские СМИ в попытках нагнетать ситуацию в Украине с целью ее дестабилизации".

"В частности, сайт "Корреспондент", принадлежащий криминальному олигарху Курченко, который сбежал в Москву, распространил информацию о создании в Совете национальной безопасности и обороны Украины некоего мифического штаба, и перечислил набор традиционных мероприятий, которые осуществляли подельники и хозяева Курченко три года назад", – говорится в заявлении.

"Информируем, что в СНБО Украины не создавались никакие "штабы", а все силовые структуры в Украине работают в штатном режиме, согласно предоставленных им Конституцией и законами полномочий", – подчеркнули в Совете безопасности и обороны.

Ранее некоторые СМИ распространили информацию, что силовые ведомства Украины готовятся к возможным акциям протеста в стране, и с этой целью в СНБО создан штаб для реагирования на всплеск митинговой активности.