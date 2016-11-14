ГПУ предупреждает о фальшивых письмах от имени Луценко

1811 просмотров
0
Понедельник, 14 ноября 2016, 13:42

Генеральная прокуратура предостерегает от возможного распространения фальшивых писем от имени ГПУ.

Об этом сообщает в понедельник пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

Так, по ее словам, в Генпрокуратуру попало фальшивое письмо якобы за подписью Луценко под несуществующим номером и с поддельной подписью на имя начальника Одесской таможни ГФС Украины Юлии Марушевской.

"Как известно, сейчас в разгаре сезон экспорта грецкого ореха. Конкурирующие между собой компании, экспортирующие грецкие орехи с таможенной территории Украины, прибегают к фальсификации писем в контролирующие органы, чтобы убрать с рынка компании-конкуренты", – пишет Сарган.

 

По ее словам, содержание письма, его стиль и грамматические ошибки говорят о его фальшивости.

"Поэтому просим внимательно ознакомиться с официальными письмами, предостерегаем от возможных фальшивок и просим представителей исполнительной власти взвешенно подходить к решению таких "писем", – отметила Сарган.

14 ноября стало известно, что руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская подала в отставку.

Марушевская заявила, что остается в команде экс-председателя Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили и поддерживает все его действия.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Новинский: Дело против меня - фабрикация по лекалам московской школы КГБ 12 ноября 2016, 20:57
ГПУ открыла дело по невыплате зарплаты бюджетникам в Буче 11 ноября 2016, 23:39
ГПУ расширила обвинения мэру Бучи 11 ноября 2016, 20:20
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Аваков удовлетворил отставку Деканоидзе немедленно
Деканоидзе объявила об отставке: Я не хотела выносить сор из избы
Аваков приказал правоохранителям жестко пресекать провокации
Порошенко: Не могу представить, чтобы Трамп признал Крым российским
Все новости
Советы психолога

Родители-плотники vs родители-садоводы: советы мамам и папам

Видео

100 человек показали, как они целуются