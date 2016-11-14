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Еще один человек Саакашвили подал в отставку

Понедельник, 14 ноября 2016, 12:15
Еще один человек Саакашвили подал в отставку
Юлия Марушевская

Руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская подала в отставку.

Об этом она сообщила в эфире телеканала NewsOne, передают Украинские новости.

Марушевская сообщила, что остается в команде экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили и поддерживает все его действия.

"Заявление (об увольнении) я была вынуждена написать, потому что мы оказались в ситуации, когда те изменения, ради которых я пришла, невозможно сделать. Любые изменения, которые были согласованы на уровне Президента и премьер-министра, сейчас ими же блокируются. В случае с конфликтом с главой ГФС Насировым правительство продолжает отстаивать его интересы, несмотря на те коррупционные схемы, которые существуют", - сказала она.

Еще 7 ноября Марушевская, несмотря на отставку Михаила Саакашвили, не собиралась покидать свой пост.

Как известно, в понедельник со своей должности ушел глава полиции Одесской области  Гиорги Лорткипанидзе.

Чуть позже в понедельник глава Одесской области Михаил Саакашвили подал в отставку. Одной из причин он назвал срыв запуска Открытого таможенном пространстве, деньги на который "разворовали". Он также обвинил в срыве работы лично президента Петра Порошенко.

Марушевская является членом команды Саакашвили. 

Она, Саакашвили и Порошенко присутствовали на открытии Центра обслуживания граждан в Одессе 16 октября 2015. Однако недавно Саакашвили сообщил о закрытии центра из-за принятия в ВР и подписания президентом "антирейдерского" закона, который якобы блокирует финансирование учреждения.

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Темы: Фискальная службаОдесса
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