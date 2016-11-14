ГПУ попереджає про фальшиві листи від імені Луценка

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Понеділок, 14 листопада 2016, 13:42

Генеральна прокуратура застерігає від можливого розповсюдження фальшивих листів від імені ГПУ.

Про це повідомляє у понеділок прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Так, за її словами, до Генпрокуратури потрапив фальшивий лист начебто за підписом Луценка за неіснуючим номером та з підробленим підписом на ім’я начальника Одеської митниці ДФС України Юлії Марушевської.

 

"Як відомо, зараз у розпалі сезон експорту волоського горіха. Конкуруючі між собою компанії, що експортують волоські горіхи з митної території України, вдаються до фальшування листів на контролюючі органи, аби прибрати з ринку компанії-конкуренти", – пише Сарган.

За її словами, зміст листа, його стиль та граматичні помилки говорять про його фальшивість.

"Тому просимо уважно ознайомлюватися із офіційними листами, застерігаємо від можливих фальшивок та просимо представників виконавчої влади виважено підходити до виконання таких "листів", – наголосила Сарган.

14 листопада стало відомо, що керівник Одеської митниці Юлія Марушевська подала у відставку.

Марушевська заявила, що залишається в команді екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі і підтримує всі його дії.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура
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