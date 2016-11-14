Аваков ждет позицию Деканоидзе относительно отставки

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Понедельник, 14 ноября 2016, 14:50

Глава МВД Арсен Аваков обещает прокомментировать заявление главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе по факту его оглашения.

Так он прокомментировал информацию источников о готовящейсся отставке Деканоидзе.

"Я обнародую свою позицию по факту ее выступления", – сказав Аваков.

Ранее источники УП сообщили, что глава Нацполиции уходит в отставку.

На 14 ноября Деканоидзе созвала пресс-конференцию.

Украинская правда

Темы: полиция Деканоидзе МВД
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IP: 85.223.209.---Taras Orel14.11.2016 15:07
В заголовку про позицію Деканоідзе, в тексті - про позицію Кваквакова-любителя-молоденьких
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