Аваков ждет позицию Деканоидзе относительно отставки
Глава МВД Арсен Аваков обещает прокомментировать заявление главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе по факту его оглашения.
Так он прокомментировал информацию источников о готовящейсся отставке Деканоидзе.
"Я обнародую свою позицию по факту ее выступления", – сказав Аваков.
Ранее источники УП сообщили, что глава Нацполиции уходит в отставку.
На 14 ноября Деканоидзе созвала пресс-конференцию.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.