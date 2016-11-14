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Деканоидзе уходит в отставку – источники

Понедельник, 14 ноября 2016, 12:43
Деканоидзе уходит в отставку – источники

Глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе уходит в отставку.

Об этом сообщают источники "Украинской правды" в окружении Деканоидзе.

По словам самой Деканоидзе, она ощущает большое сопротивление, вокруг много врагов.

В понедельник, 14 ноября, Деканоидзе созывает пресс-конференцию, на которой, как ожидается, и объявит об отставке.

Как известно, на прошлой неделе, а именно 7 ноября, в отставку подал губернатор Одесской области Михеил Саакашвили. Он обвинил власть Украины в коррупции.

В понедельник, 14 ноября, стало известно, что в отставку подает руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская.

Татьяна Кусок, УП

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Темы: Деканоидзе
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