Деканоидзе уходит в отставку – источники
Понедельник, 14 ноября 2016, 12:43
Глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе уходит в отставку.
Об этом сообщают источники "Украинской правды" в окружении Деканоидзе.
По словам самой Деканоидзе, она ощущает большое сопротивление, вокруг много врагов.
В понедельник, 14 ноября, Деканоидзе созывает пресс-конференцию, на которой, как ожидается, и объявит об отставке.
Как известно, на прошлой неделе, а именно 7 ноября, в отставку подал губернатор Одесской области Михеил Саакашвили. Он обвинил власть Украины в коррупции.
В понедельник, 14 ноября, стало известно, что в отставку подает руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская.
Татьяна Кусок, УП