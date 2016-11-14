Аваков чекає, яку позицію щодо відставки оприлюднить Деканоідзе

2232 перегляди
1
Понеділок, 14 листопада 2016, 14:50

Глава МВС Арсен Аваков обіцяє прокоментувати заяву голови Національної поліції Хатії Деканоідзе за фактом її оголошення.

Так він прокоментував інформацію джерел про можливу відставку Деканоідзе.

"Я оприлюдню свою позицію за фактом її виступу", – сказав Аваков.

Раніше джерела УП повідомили, що глава Нацполіції йде у відставку.

На 14 листопада Деканоідзе скликала прес-конференцію.

Українська правда

Теми: поліція Деканоідзе МВС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Києві зник екс-співробітник ФСБ РФ, який перейшов на бік України 14 листопада 2016, 14:37
Поліція отримала десяток заявок на мітинги з 15 до 22 листопада 14 листопада 2016, 12:41
Через загрозу терактів Хрещатик перекриють і поставлять металошукачі 14 листопада 2016, 10:31
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 85.223.209.---Taras Orel14.11.2016 15:07
В заголовку про позицію Деканоідзе, в тексті - про позицію Кваквакова-любителя-молоденьких
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Аваков задовольнив відставку Деканоідзе негайно
Деканоідзе оголосила про відставку: Я не хотіла виносити сміття з хати
Аваков наказав правоохоронцям жорстко зупиняти провокації
Порошенко: Не можу уявити, щоб Трамп визнав Крим російським
Усі новини
Мандри

Дешеві квитки, поїздки із дітьми і собаками, заробіток під час поїздок

Нагорода

Екранізація "Ворошиловграду" Жадана "обійшла" 120 стрічок на престижному кінофорумі