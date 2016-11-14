Аваков чекає, яку позицію щодо відставки оприлюднить Деканоідзе

Глава МВС Арсен Аваков обіцяє прокоментувати заяву голови Національної поліції Хатії Деканоідзе за фактом її оголошення.

Так він прокоментував інформацію джерел про можливу відставку Деканоідзе.

"Я оприлюдню свою позицію за фактом її виступу", – сказав Аваков.

Раніше джерела УП повідомили, що глава Нацполіції йде у відставку.

На 14 листопада Деканоідзе скликала прес-конференцію.

Українська правда