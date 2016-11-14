Порошенко: Не могу представить, чтобы Трамп признал Крым российским

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Понедельник, 14 ноября 2016, 14:53

Президент Петр Порошенко заявляет об отсутствии какой-либо информации о договоренности между США и РФ после прошедших в США президентских выборов.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Стокгольме, отвечая на вопрос журналиста об опасениях укрепления сотрудничества между США и РФ, в том числе по линии признания оккупированного Крыма российским, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У меня нет никакой информации относительно каких-то договоренностей между США и Россией. Вопрос Крыма не лежит в плоскости отношений США и России", - сказал он.

Порошенко напомнил, что ни одно государство в мире, кроме Северной Кореи, не признало принадлежность оккупированного Крыма Российской Федерации.

Но США ведь - это не Северная Корея, поэтому давайте уважать народ США и их президента. Я не могу себе даже представить такую ситуацию", - сказал президент Украины.

Порошенко высказал уверенность в том, что новый президент США будет "крепким и сильным, и, несомненно, будет партнером Украины".

Как известно будучи кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявлял, что большинство жителей Крыма сделали выбор в пользу России и США должны это учитывать.

Темы: Трамп Крым США
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IP: 217.118.83.---petrius14.11.2016 15:27
А ещё трудно представить как президент страны, взошедший на пост президента благодаря гибели людей в революции против коррупции, не может начать полноценную борьбу с этой коррупцией и, похоже, откровенно саботирует все реформы. Это можно себе было представить 2 года назад, когда Порошенко так крисиво изобличал коррупцию предшественников.
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IP: 78.10.184.---Siergiej Szabanow14.11.2016 15:25
Те, що Порошенко не може собі уявити Трампа не обходить, в принципі, а Україна його не цікавить.
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IP: 46.175.78.---vik735214.11.2016 15:17
А Трамп не може уявити, що президент України має підприємства на території агресора та платить йому податки. У США це стовідсотковий імпічмент та буцегарня.
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га14.11.2016 15:15
Ти, голубе сизий, ще багато чого не можеш собі уявити!
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