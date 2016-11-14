Полиция открыла дело по факту драки между Бойко и Ляшко
По факту драки нардепа от Оппоблока Юрия Бойко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко открыто уголовное производство.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
В ведомстве сообщили, что получили коллективное заявление от нардепов, которое касается угроз/насилия в отношении государственного деятеля.
В "Оппоблоке" считают, что открытие производства свидетельствует о преследовании оппозиции.
Как известно, в понедельник народный депутат Украины Юрий Бойко набросился с кулаками на народного депутата Олега Ляшко.
Украинская правда
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Ніякої "драки" не було, було чистої води рукоприкладство.
На те ти і парламентар, що не повинен розмахувати руками,
а на слово відповідати словом.
І хай хоч раз хамло не здатне вести дискусію відповість.