Полиция открыла дело по факту драки между Бойко и Ляшко

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Понедельник, 14 ноября 2016, 20:53

По факту драки нардепа от Оппоблока Юрия Бойко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко открыто уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В ведомстве сообщили, что получили коллективное заявление от нардепов, которое касается угроз/насилия в отношении государственного деятеля.

В "Оппоблоке" считают, что открытие производства свидетельствует о преследовании оппозиции.

Как известно, в понедельник народный депутат Украины Юрий Бойко набросился с кулаками на народного депутата Олега Ляшко.

Украинская правда

Темы: Ляшко Бойко
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Комментарии — 2
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IP: 192.162.143.---saga14.11.2016 21:53
На кой нам такая полиция? Эта показуха закончится очередным "пшиком". Вокруг столько криминала, коррупции, игровых автоматов, казино, крышевания... Страна в полном дерьме из-за этого... Где вы полицейские "ильямуромцы", "катаньи"??? Эти баррикады пусты... Что очко жим-жим или также в доле?
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IP: 91.196.178.---Logic200914.11.2016 21:15
Уголовное дело по факту драки – беспрецедентное событие в истории Верховной Рады. За время ее существования происходили сотни стычек между депутатами, но ни одна из них не завершалась уголовным делом.
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Ніякої "драки" не було, було чистої води рукоприкладство.
На те ти і парламентар, що не повинен розмахувати руками,
а на слово відповідати словом.
І хай хоч раз хамло не здатне вести дискусію відповість.
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