Полиция открыла дело по факту драки между Бойко и Ляшко

По факту драки нардепа от Оппоблока Юрия Бойко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко открыто уголовное производство.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В ведомстве сообщили, что получили коллективное заявление от нардепов, которое касается угроз/насилия в отношении государственного деятеля.

В "Оппоблоке" считают, что открытие производства свидетельствует о преследовании оппозиции.

Как известно, в понедельник народный депутат Украины Юрий Бойко набросился с кулаками на народного депутата Олега Ляшко.

Украинская правда