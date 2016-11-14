Бойко набросился на Ляшко с кулаками
Народный депутат Украины Юрий Бойко набросился с кулаками на Олега Ляшко.
Это произошло во время выступления Ляшко на согласительном совете. Сначала он критиковал европейских чиновников в том, что те игнорируют интересы Украины, потом начал критиковать экс-регионалов.
"Бойко с Левочкиным ездят по московским обкомам, инструкции получают в Кремле. Другие ездят по брюссельских обкомам", - сказал Ляшко.
"У меня вопрос к СБУ: почему они ездят по москвам и до сих пор не в тюрьме", - спросил Ляшко.
В этот момент Бойко, который сидел справа от Ляшко и слушал выступление радикала со спокойным выражением лица, резко подорвался со своего места, попытался обхватить голову Ляшко и ударил его в лицо.
"Ты почему до сих пор не в тюрьме, скотина", - кричал Ляшко.
Их бросились разнимать народные депутаты. Через минуту депутаты вернулись на свои места.
Ляшко: Это мое место, иди отсюда
Бойко: Пошел вон
Ляшко: Видите какая реакция, это реакция на правду...
Спикер ВР Андрей Парубий добавил к выступлению Ляшко еще минуту, тот продолжил критику.
"Когда от нас европейцы требуют вывозить лес-кругляк – это означает бедность, отсутствие рабочих мест для украинцев. Когда эти недобитки Януковича...", - недоговорил Ляшко, потому что в этот момент Бойко вновь подорвался и набросился на Ляшко с кулаками.
Парубий обратился к Бойко: "Вы уже проходили то время, когда вы ломали депутатам головы и калечили. То время прошло". После этого Бойко ушел с заседания согласительного совета.
Татьяна Кусок, УП