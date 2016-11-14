Поліція відкрила справу за фактом бійки між Бойком та Ляшком
За фактом бійки нардепа від Опоблоку Юрія Бойка та лідера Радикальної партії Олега Ляшка відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомила прес-служба Нацполіції.
У відомстві повідомили, що отримали колективну заяву від нардепів, яка стосується погроз/насильства щодо державного діяча.
В "Опоблоці" вважають, що відкриття провадження свідчить про переслідування опозиції.
Як відомо, у понеділок народний депутат України Юрій Бойко накинувся з кулаками на народного депутата Олега Ляшка.
Українська правда
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Ніякої "драки" не було, було чистої води рукоприкладство.
На те ти і парламентар, що не повинен розмахувати руками,
а на слово відповідати словом.
І хай хоч раз хамло не здатне вести дискусію відповість.