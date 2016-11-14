Поліція відкрила справу за фактом бійки між Бойком та Ляшком

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Понеділок, 14 листопада 2016, 20:53

За фактом бійки нардепа від Опоблоку Юрія Бойка та лідера Радикальної партії Олега Ляшка відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

У відомстві повідомили, що отримали колективну заяву від нардепів, яка стосується погроз/насильства щодо державного діяча.

В "Опоблоці" вважають, що відкриття провадження свідчить про переслідування опозиції.

Як відомо, у понеділок народний депутат України Юрій Бойко накинувся з кулаками на народного депутата Олега Ляшка.

Українська правда

Теми: Ляшко Бойко
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Коментарі — 2
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IP: 192.162.143.---saga14.11.2016 21:53
На кой нам такая полиция? Эта показуха закончится очередным "пшиком". Вокруг столько криминала, коррупции, игровых автоматов, казино, крышевания... Страна в полном дерьме из-за этого... Где вы полицейские "ильямуромцы", "катаньи"??? Эти баррикады пусты... Что очко жим-жим или также в доле?
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IP: 91.196.178.---Logic200914.11.2016 21:15
Уголовное дело по факту драки – беспрецедентное событие в истории Верховной Рады. За время ее существования происходили сотни стычек между депутатами, но ни одна из них не завершалась уголовным делом.
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Ніякої "драки" не було, було чистої води рукоприкладство.
На те ти і парламентар, що не повинен розмахувати руками,
а на слово відповідати словом.
І хай хоч раз хамло не здатне вести дискусію відповість.
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