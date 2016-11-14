Судья-коляднык пытается восстановиться в должности

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Понедельник, 14 ноября 2016, 23:40

Бывший глава Львовского апелляционного административного суда Игорь Зварич, приговоренный в 2011 году к тюремному сроку по обвинению в коррупции, пытается восстановиться в должности.

Об этом свидетельствует иск, зарегистрированный Львовским окружным административным судом под номером 2а-475/09/1370 и назначенный к рассмотрению на 21 ноября.

"Истец требует признать незаконным и отменить постановление Верховной Рады, а также возместить моральный ущерб", - говорится в сообщении.

Уголовное дело против тогдашнего председателя Апелляционного админсуда Львова Зварича было возбуждено в конце 2008 года. В доме главы суда, в его рабочем кабинете и кабинетах шести его коллег сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли $1 млн и 2 млн грн.

В свое оправдание Зварич заявил, что около $100 тыс он просто "наколядовал".

"Есть у украинцев такая привычка, вы только не смейтесь, посевать новый кабинет: кто копейками, кто гривней, кто долларом", - рассказал Зварич незадолго до ареста.

В сентябре 2011-го Оболонский райсуд Киева приговорил бывшего главу суда к 10 годам лишения свободы. В январе этого года Зварич был освобожден из места заключения по решению того же Оболонского суда Киева.

Лига.net

Темы: суд скандал
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