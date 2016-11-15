Рада призвал ЕС вспомнить о солидарности и не играть на руку "Газпрому"

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Вторник, 15 ноября 2016, 11:43

Верховная Рада призвала партнеров по ЕС придерживаться принципа солидарности и не допустить реализации политически мотивированных проектов по строительству газопроводов в обход Украины.

"За" постановление № 5329 проголосовали 264 нардепа.

"Верховная Рада подчеркивает, что несмотря на военную агрессию со стороны Российской Федерации, Украины, остается надежным партнером в вопросе транспортировки природного газа в ЕС", – сказано в документе.

Украинский парламент подтверждает готовность к дальнейшему реформированию энергетической сферы и совершению скоординированных действий по обеспечению большей согласованности энергетической политики между Украиной и государствами-членами ЕС.

Рада выражает глубокую обеспокоенность в связи с намерениями по строительству транзитных газопроводов в обход Украины и считает, что их реализация а также предоставление дополнительных возможностей ОАО "Газпром" для увеличения объемов перекачки газа через существующие газопроводы противоречит частности стратегии энергетической безопасности ЕС, заключается в диверсификации источников и маршрутов энергоснабжения.

Как известно, в октябре Еврокомиссия предоставила российскому концерну "Газпром" более широкий доступ к газопроводу OPAL, что позволит России прокачивать больше газа в Европу в обход Украины.

Украина заявила, что это решение ЕК является нарушением Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Валентина Романенко, УП

Темы: Верховная Рада газ Росcия ЕС
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IP: 82.162.49.---Hakan Karzai15.11.2016 12:17
Своя рубаха ближе к телу!
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