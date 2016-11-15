Рада закликала ЄС згадати про солідарність і не грати на руку "Газпрому"

00
1
Вівторок, 15 листопада 2016, 11:43

Верховна Рада закликала партнерів з Європейського Союзу дотримуватися принципу солідарності та не допустити реалізації політично мотивованих проектів з будівництва газопроводів в обхід України.

"За" постанову № 5329 проголосували 264 нардепи.

"Верховна Рада підкреслює, що незважаючи на воєнну агресію з боку Російської Федерації, Україна, залишається надійним партнером у питанні транспортування природного газу до Європейського Союзу", – сказано в документі.

Український парламент підтверджує готовність до подальшого реформування енергетичної сфери та вчинення скоординованих дій із забезпечення більшої узгодженості енергетичної політики між Україною та державами-членами ЄС.

Рада висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з намірами щодо будівництва транзитних газопроводів в обхід України та вважає, що їх реалізація а також надання додаткових можливостей ВАТ "Газпром" для збільшення об’ємів перекачки газу через існуючі газопроводи суперечить зокрема стратегії енергетичної безпеки ЄС, яка полягає у диверсифікації джерел та маршрутів енергопостачання.

Як відомо, у жовтні Єврокомісія надала російському концернові "Газпром" ширший доступ до газогону OPAL, що дозволить Росії прокачувати більше газу в Європу в обхід України.

Україна заявила, що це рішення ЄК є порушенням Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Валентина Романенко, УП

Теми: Верховна Рада газ Росія ЄС
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ВР змушує голову Миколаївської області порушувати Конституцію 15 листопада 2016, 11:39
Парубій упевнений, що ніхто не зможе дестабілізувати парламент 15 листопада 2016, 01:15
НФ поки що не підтримає закон, який може вдарити по прокурорах 14 листопада 2016, 18:40
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 82.162.49.---Hakan Karzai15.11.2016 12:17
Своя рубаха ближе к телу!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
За добу в зоні АТО поранено 6 бійців – штаб
Держсекретарем МінАПК може стати людина Бахматюка - РПР
Проти силовика, який розігнав студентів на Майдані, завершили розслідування
Біля Маріїнського парку збирають тітушок
Усі новини
6 порад

Як вберегтися від морозу

Нагорода

Екранізація "Ворошиловграду" Жадана "обійшла" 120 стрічок на престижному кінофорумі