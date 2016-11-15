Рада закликала ЄС згадати про солідарність і не грати на руку "Газпрому"

Верховна Рада закликала партнерів з Європейського Союзу дотримуватися принципу солідарності та не допустити реалізації політично мотивованих проектів з будівництва газопроводів в обхід України.

"За" постанову № 5329 проголосували 264 нардепи.

"Верховна Рада підкреслює, що незважаючи на воєнну агресію з боку Російської Федерації, Україна, залишається надійним партнером у питанні транспортування природного газу до Європейського Союзу", – сказано в документі.

Український парламент підтверджує готовність до подальшого реформування енергетичної сфери та вчинення скоординованих дій із забезпечення більшої узгодженості енергетичної політики між Україною та державами-членами ЄС.

Рада висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з намірами щодо будівництва транзитних газопроводів в обхід України та вважає, що їх реалізація а також надання додаткових можливостей ВАТ "Газпром" для збільшення об’ємів перекачки газу через існуючі газопроводи суперечить зокрема стратегії енергетичної безпеки ЄС, яка полягає у диверсифікації джерел та маршрутів енергопостачання.

Як відомо, у жовтні Єврокомісія надала російському концернові "Газпром" ширший доступ до газогону OPAL, що дозволить Росії прокачувати більше газу в Європу в обхід України.

Україна заявила, що це рішення ЄК є порушенням Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом.

Валентина Романенко, УП