ЕК расширила доступ "Газпрома" к газопроводу в обход Украины

Еврокомиссия предоставила российскому концерну "Газпром" более широкий доступ к газопроводу OPAL, что позволит России прокачивать больше газа в Европу в обход Украины.

Об этом пишет Reuters.

Решение позволит "Газпрому" транспортировать от 7,7 до 10,2 дополнительных миллиардов кубометров газа в Евросоюз по территории Германии.

Также, согласно принятому решению, от 10 до 20 процентов мощности газопровода OPAL должно быть зарезервировано для других поставщиков газа, но если на них не будет спроса, "Газпром" сможет использовать и их. Ранее для конкурентов "Газпрома" предлагалось от 4 до 8 процентов мощности.