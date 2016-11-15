Избитый Ляшко будет просит Луценко забрать неприкосновенность у Бойко

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко будет просит президента и генпрокурора внести в парламент представление о предоставление разрешения на задержание и арест главы фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко за драку.

Об этом он заявив в комментарии журналист в кулуарах верховной рады, докладывает Укринформ.

"Я буду требовать от президента Порошенко и от генерального прокурора немедленного внесения в Верховную Раду представление о задержании и аресте Юрия Бойко за вчерашнее нападение", - сказал Ляшко.

По словам Ляшко, он собирается на встречу с главой государства сегодня в 15 часов.

Как известно, по факту драки нардепа от Опоблоку Юрия Бойко и лидера радикальной партии Олега Ляшко открыто уголовное производство.