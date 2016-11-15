Избитый Ляшко будет просит Луценко забрать неприкосновенность у Бойко

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Вторник, 15 ноября 2016, 15:12

Глава "Радикальной партии" Олег Ляшко будет просит президента и генпрокурора внести в парламент представление о предоставление разрешения на задержание и арест главы  фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко за драку.

Об этом он заявив в комментарии журналист в кулуарах верховной рады, докладывает Укринформ.

"Я буду требовать от президента Порошенко и от генерального прокурора немедленного внесения в Верховную Раду представление о задержании и аресте Юрия Бойко за вчерашнее нападение", - сказал Ляшко.

По словам Ляшко, он собирается на встречу с главой государства сегодня в 15 часов.

Как известно, по факту драки нардепа от Опоблоку Юрия Бойко и лидера радикальной партии Олега Ляшко открыто уголовное производство.

Темы: Ляшко Бойко прокуратура
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Комментарии — 1
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IP: 46.149.82.---Yury Petrov15.11.2016 16:02
Якщо чесно то саме Ляшко спровокував ту бійку бо якби мене обізвали прилюдно такими словами то я б не подивився що він депутат і теж зацідив би йому проміж очі. І це ж не перший випадок коли пан Ляшко та його "любий друзь" Мосійчук влаштовують такий цирк тількі вони герої коли проти них стоять люди які не пожуть їм гідно відповісти бо в них депутатська недоторканість а тут нарвався на такого ж як і сам та ще й володіє боксерськими навичками. А отримавши по пиці зараз же побіг жалітися доЛуценка якого ще зовсім не так давно теж обзивав. То хіба це чоловік?
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