Побитий Ляшко проситиме Луценка забрати недоторканність у Бойка

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Вівторок, 15 листопада 2016, 15:12

Голова "Радикальної партії" Олег Ляшко проситиме президента та генпрокурора внести до парламенту подання щодо надання дозволу на затримання та арешт голови фракції "Опозиційний блок" Юрія Бойка через бійку.

Про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє Укрінформ.

"Я вимагатиму від президента Порошенка і від генерального прокурора негайного внесення до Верховної Ради подання про затримання та арешт Юрія Бойка за вчорашній напад", - сказав Ляшко.

За словами Ляшка, він збирається на зустріч з главою держави сьогодні о 15-й годині.

Як відомо, за фактом бійки нардепа від Опоблоку Юрія Бойка та лідера Радикальної партії Олега Ляшка відкрито кримінальне провадження.

Теми: Ляшко Бойко прокуратура
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IP: 46.149.82.---Yury Petrov15.11.2016 16:02
Якщо чесно то саме Ляшко спровокував ту бійку бо якби мене обізвали прилюдно такими словами то я б не подивився що він депутат і теж зацідив би йому проміж очі. І це ж не перший випадок коли пан Ляшко та його "любий друзь" Мосійчук влаштовують такий цирк тількі вони герої коли проти них стоять люди які не пожуть їм гідно відповісти бо в них депутатська недоторканість а тут нарвався на такого ж як і сам та ще й володіє боксерськими навичками. А отримавши по пиці зараз же побіг жалітися доЛуценка якого ще зовсім не так давно теж обзивав. То хіба це чоловік?
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