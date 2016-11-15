Судьи доказывают "вред" е-деклараций ограблением незадекларированного дома

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Вторник, 15 ноября 2016, 16:51

Председатель Совета судей Украины Валентина Симоненко заявила, что обнародованные е-декларации провоцируют ограбления судей, но использовала как доказательство нападение на дом, который не был задекларирован.

Она заявила об этом в комментарии ТСН, комментируя заявление судьи Высшего хозяйственного суда Мальвины Даниловой об ограблении дома ее гражданского мужа.

"Это произошло буквально через неделю после того, как декларация была обнародована, потому что до этого времени, в принципе, все, кто знал этих судей, они знали их состояние и имущество и ничего такого не происходило", – сказала она.

После этого заявления Симоненко в сюжете высказывается мнение о том, что информацию в е-декларациях следует закрыть от общественности, особенно – раздел о наличных средствах.

"Вся декларация открыта. Если кто-то очень хочет знать, где живет конкретный судья, то проблем в этом абсолютно никаких нет", – заявил представителям ТСН Зиновий Холоднюк, председатель Государственной судебной администрации.

Сама Данилова рассказала, что вооруженные неизвестные ворвались в квартиру ее гражданского мужа в "Царском селе", связали обоих и украли его полмиллиона долларов. Она также утверждает, что нападавшие охотились именно на нее и все о ней знали.

Накануне, по ее словам, вокруг дома летали дроны, которые якобы следили за домом.

Однако ни этот дом, ни такое количество денег в декларации Даниловой не указаны – там есть одна квартира в Киеве, несколько квартир в Харьковской области, дом там же и несколько земельных участков. Также она с сыном задекларировали два "Мерседеса" и два "Субару".

Вместе с сыном они задекларировали 900 тысяч гривен наличных и 400 тысяч гривен оборотных средств из бизнеса сына.

Таким образом, утверждение о связи деклараций с ограблениями в этом случае не подтверждается.

Украинская правда

Темы: декларация суд криминал
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Комментарии — 6
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IP: 5.199.237.---neham15.11.2016 19:05
Скоріш це була інсенуація грабежу щоб відмінити невигідний закон. Якщо ж ні то грабіжникам незачот бо не дали тій. с..ці люлєй.
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IP: 31.148.253.---hahava15.11.2016 18:46
Спочатку поясніть, як при зарплаті пару тисяч гривень, змогли накупити будинки, машини, та 500 тон. вічно-зелених. Що я таке запитуюсь, наколядували...
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IP: 93.77.154.---Mikhailo Klub15.11.2016 17:52
Така доля як прийшло так і пішло, я маю на увазі вкрав- у тебе вкрали. Злодіі не пішли до бабці з мінімалкою- вони теж сердобольні. А де підтримка банківського сектору у можновлвдців?
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IP: 91.225.118.---Gnoom15.11.2016 17:36
Та що ви кажете,бідні-нещасні!А як людей і державу 25 років грабували,то "шкоди" не було?
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IP: 80.78.42.---СНиП15.11.2016 17:07
Думаю, що "жертві" вже таємно вернули "вкрадені" гроші.
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