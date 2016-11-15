СЦКК отрицает, что на Донбассе стреляют из "градов"

Информацию о применении реактивных систем залпового огня "Град" на Донбассе не подтвердили в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращении огня.

Об этом говорится в заявлении СЦКК, которую на своей странице в Facebook обнародовал пресс-офицер Тарас Грень.

Он отметил, что в отчетах СММ ОБСЕ от 7, 8, 10, 12 и 14 ноября "отмечается, что наблюдателями и камерами Миссии фиксировались применения РСЗО БМ-21 "Град" в период с 4 по 13 ноября".

"В случае 13 ноября наблюдатели в районе г. Кадиевка только слышали взрывы похожие на взрывы РСЗО", - сказано в заявлении.

В заявлении указывается, что сторонами СЦКК тщательно проанализирована указанная информация, "которая не нашла своего подтверждения, как наблюдателями так и очередными изменениями сторон СЦКК".

"По оценке специалистов, в ночное время при определенном ракурсе камера видеонаблюдения может воспринимать очереди трассирующих снарядов 30-мм автоматической пушки БМП-2, как выстрелы из РСЗО. Подобные случаи наблюдались и в августе этого года на Мариупольском направлении, но не нашли подтверждения", - говорится в заявлении.

Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон - группа по контролю за соблюдением Минского протокола, в которую входят представители украинской и российской сторон, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Как известно, 11 ноября в ОБСЕ сообщили, что зафиксировали около 140 выстрелов из реактивных систем залпового огня в районах северо-восточнее Мариуполя.

Украинская правда