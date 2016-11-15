СЦКК заперечує, що на Донбасі стріляють з "градів"

Інформація про застосування реактивних систем залпового вогню "Град" на Донбасі не підтвердили у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню.

Про це йдеться у заяві СЦКК, яку на своїй сторінці у Facebook оприлюднив прес-офіцер Тарас Грень.

Він зазначив, що у звітах СММ ОБСЄ від 7, 8, 10, 12 та 14 листопада "зазначається, що спостерігачами та камерами Місії фіксувалися застосування РСЗВ БМ–21 "Град" в період з 4 по 13 листопада".

"У випадку 13 листопада спостерігачі в районі м. Кадіївка лише чули вибухи схожі на вибухи РСЗВ", - сказано у заяві.

В заяві вказується, що сторонами СЦКК ретельно проаналізована зазначена інформація, "яка не знайшла свого підтвердження, як спостерігачами так і черговими змінами сторін СЦКК".

"За оцінкою фахівців, у нічний час при певному ракурсі камера відеоспостереження може сприймати черги трасуючих снарядів 30-мм автоматичної гармати БМП-2, як постріли з РСЗВ. Подібні випадки спостерігалися і у серпні цього року на Маріупольському напрямку, але не найшли підтвердження", - йдеться в заяві.

Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін — група з контролю за дотриманням Мінського протоколу, до якої входять представники української та російської сторін, а також так званих "ДНР" і "ЛНР".

Як відомо, 11 листопада в ОБСЄ повідомили, що зафіксували близько 140 пострілів із реактивних систем залпового вогню у районах на північний схід від Маріуполя.

Українська правда