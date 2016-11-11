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ОБСЄ: біля Маріуполя випустили більше сотні ракет з "Градів"

П'ятниця, 11 листопада 2016, 12:46
ОБСЄ: біля Маріуполя випустили більше сотні ракет з Градів

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько 140 пострілів із реактивних систем залпового вогню у районах на північний схід від Маріуполя.

Про це заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг під час брифінгу у Києві.

"Минулого тижня три вечори поспіль з п'ятниці до неділі наша камера у Широкиному зафіксувала вогонь з реактивних систем залпового вогню. Загалом СММ зафіксувала близько 140 ракет випущених з реактивних систем залпового вогню у районах на північний схід від Маріуполя за минулий тиждень", - сказав він.

За його словами у Луганській області спостерігачі також чули залпи вогню з реактивних систем.

Також Хуг додав, що  СММ зафіксувало понад 150 вибухів, спричинених артилерійським вогнем у західних районах Луганської області. За його словами ситуація серйозно загострюється я у районі Дебальцевого.

Як відомо, Хуг також заявив, що на Донбасі протягом лише трьох днів ОБСЄ зафіксувала більше 4 тисяч порушень режиму припинення вогню.

Українська правда

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Теми: МаріупольобстрілАТО
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