Ляшко хочет сдать дипломатический паспорт – и других просит

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил о готовности лишиться дипломатического паспорта.

"Вот мой дипломатический паспорт, я хочу сдать этот паспорт", – сказал он при обсуждении постановления об обращении Верховной Рады к членам ЕС с призывом предоставить безвизовый режим украинцам.

Ляшко обратился к каждому депутату: "Пока нет безвизового режима для всех украинцев – сдайте каждый свой дипломатический паспорт, так, как это делают депутаты от фракции Радикальной партии".

"Нечего ездить по блату с любовницами по зеленой книжечке. Стойте в очередях к дипломатическим представительствам, переживайте те же пытки, которые переживали украинцы, платите бабки за визы – и езжайте по заграницам с визами", – заявил он.

"Призываю всех сдать свой дипломатический паспорт", – подчеркнул лидер "радикалов".

Алена Рощенко, УП