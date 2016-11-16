Рада призвала страны Евросоюза предоставить "безвиз"

Верховная Рада призывает членов Евросоюза поддержать введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в ЕС уже в этом году.

Соответствующее постановление №5394 поддержал 261 депутат.

В обращении Украина призывает правительства государств-членов ЕС поддержать законодательное предложение Еврокомиссии о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в государства – члены Евросоюза, а Европарламент и Совет ЕС – "принять без дальнейших промедлений", до конца 2016 года, необходимые решения о предоставлении Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.

Верховная Рада указывает на полное выполнение Украиной взятых на себя обязательств согласно Плану действий о либерализации Евросоюзом визового режима для Украины, в частности в части введения биометрических загранпаспортов, длительного выполнения соглашения о реадмиссии людей, принятие антидискриминационного законодательства, законодательства о борьбе с коррупцией и результаты его внедрения.

После выполнение определенных Планом действий технических критериев должен быть введен безвизовый режим для граждан Украины – "не должно выдвигаться никаких дополнительных критериев и предпосылок, а особенно таких, которые выходят за пределы ответственности украинской стороны", подчеркивает парламент.

Депутаты также убеждены, что действующий режим поездок граждан Украины к ЕС "искусственно ограничивает потенциал развития туризма, межчеловеческих и деловых контактов между народами".

Рассматривали законопроект по сокращенной процедуре, были в ВР и противники такого обращения.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий в выступлении сказал, что следующая неделя – пленарная в Европарламенте, и тогда же в Украине отмечают годовщину Майдана, на который украинцы вышли в поддержку ассоциации с ЕС и с флагами Евросоюза.

Спикер заявил, что украинцы заплатила жизнями за европейский выбор, – и напомнил европейским партнерам об их обязательствах и невозможности выдвижения дополнительных требований.

Глава профильного комитета Мария Ионова призвала принять решение без дальнейших промедлений. Комитет 15 ноября рассмотрел обращение к странам ЕС – и рекомендовал принять его за основу и в целом.

Вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что европейцы не гибнут за Европу, а украинцы – гибнут. "Это Украина нужна сегодня Евросоюзу", – сказала она.

Миграционные кризисы в ЕС создала не Украина, а перед Украиной возник дополнительный вызов – война, заявила Геращенко.

Она также добавила, что некоторые "активисты" бегали-просили не давать Украине безвизовый режим - и среди них и те, кто имеет дипломатические паспорта.

Представитель "Оппоблока" Игорь Шурма заявил, что его фракция – за то, чтобы быть на равных условиях со странами ЕС. "Что за клянченье?", – сказал он.

Владимир Литвин сказал, что в документе – "сопли и вопли", а Григорий Немыря считает, что не следует обращаться к Европарламенту, а надо говорить со странами, которые скептичны к предоставлению Украине безвизового режима.

Леонид Емец сказал метафорично, что мы "переобулись и тапки поменяли, а стоим перед закрытыми дверьми". И добавил, что Минские договоренности не могут быть частью евроинтеграции

А Олег Ляшко заявил, что хочет сдать свой дипломатический паспорт – и призвал депутатов сделать то же самое до предоставления Украине "безвиза".

Алена Рощенко, УП