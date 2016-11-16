Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рада призвала страны Евросоюза предоставить "безвиз"

Среда, 16 ноября 2016, 10:28

Верховная Рада призывает членов Евросоюза поддержать введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в ЕС уже в этом году.

Соответствующее постановление №5394 поддержал 261 депутат.

В обращении Украина призывает правительства государств-членов ЕС поддержать законодательное предложение Еврокомиссии о введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в государства – члены Евросоюза, а Европарламент и Совет ЕС – "принять без дальнейших промедлений", до конца 2016 года, необходимые решения о предоставлении Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.

Верховная Рада указывает на полное выполнение Украиной взятых на себя обязательств согласно Плану действий о либерализации Евросоюзом визового режима для Украины, в частности в части введения биометрических загранпаспортов, длительного выполнения соглашения о реадмиссии людей, принятие антидискриминационного законодательства, законодательства о борьбе с коррупцией и результаты его внедрения.

После выполнение определенных Планом действий технических критериев должен быть введен безвизовый режим для граждан Украины – "не должно выдвигаться никаких дополнительных критериев и предпосылок, а особенно таких, которые выходят за пределы ответственности украинской стороны", подчеркивает парламент.

Депутаты также убеждены, что действующий режим поездок граждан Украины к ЕС "искусственно ограничивает потенциал развития туризма, межчеловеческих и деловых контактов между народами".

Рассматривали законопроект по сокращенной процедуре, были в ВР и противники такого обращения.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий в выступлении сказал, что следующая неделя – пленарная в Европарламенте, и тогда же в Украине отмечают годовщину Майдана, на который украинцы вышли в поддержку ассоциации с ЕС и с флагами Евросоюза.

Спикер заявил, что украинцы заплатила жизнями за европейский выбор, – и напомнил европейским партнерам об их обязательствах и невозможности выдвижения дополнительных требований.

Глава профильного комитета Мария Ионова призвала принять решение без дальнейших промедлений. Комитет 15 ноября рассмотрел обращение к странам ЕС – и рекомендовал принять его за основу и в целом.

Вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что европейцы не гибнут за Европу, а украинцы – гибнут. "Это Украина нужна сегодня Евросоюзу", – сказала она.

Миграционные кризисы в ЕС создала не Украина, а перед Украиной возник дополнительный вызов – война, заявила Геращенко.

Она также добавила, что некоторые "активисты" бегали-просили не давать Украине безвизовый режим - и среди них и те, кто имеет дипломатические паспорта.

Представитель "Оппоблока" Игорь Шурма заявил, что его фракция – за то, чтобы быть на равных условиях со странами ЕС. "Что за клянченье?", – сказал он.

Владимир Литвин сказал, что в документе – "сопли и вопли", а Григорий Немыря считает, что не следует обращаться к Европарламенту, а надо говорить со странами, которые скептичны к предоставлению Украине безвизового режима.

Леонид Емец сказал метафорично, что мы "переобулись и тапки поменяли, а стоим перед закрытыми дверьми". И добавил, что Минские договоренности не могут быть частью евроинтеграции

А Олег Ляшко заявил, что хочет сдать свой дипломатический паспорт – и призвал депутатов сделать то же самое до предоставления Украине "безвиза".

Алена Рощенко, УП

Темы: визыЕСевроинтеграцияВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
визы
Латвия частично возобновляет выдачу виз россиянам, которую приостанавливала из-за мятежа "Вагнера"
Главе МИД Бельгии грозит вотум недоверия из-за виз для представителей Ирана и РФ
Россия отменила визовый режим для граждан Грузии – кроме длительного пребывания
Последние новости
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
Все новости...
Реклама: