Клинтон: Мне хотелось свернуться в клубок и никогда не выходить из дома

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Четверг, 17 ноября 2016, 11:24

Проигравшая президентские выборы в США Хиллари Клинтон рассказала о том, как тяжело она перенесла поражение.

Клинтон публично выступила на собрании американского Фонда защиты детей (Children's Defense Fund), пишет Русская служба ВВС.

Как призналась Клинтон, после объявления результатов голосования, ей было так плохо, что она думала, что никогда больше не выйдет из дома.

"Признаюсь, прийти сюда сегодня мне было очень непросто, - поделилась Клинтон. - За последнюю неделю мне не раз хотелось просто свернуться в клубок с хорошей книжкой в руках и никогда больше не выходить из дома".

Неделю назад, выступая перед своими сторонниками и признав поражение на выборах, Клинтон сказала, что ее сопернику Дональду Трампу нужно дать шанс возглавить страну.

С тех пор она не общалась с прессой и не появлялась на публике, однако однажды ее видели гуляющей в парке.

Темы: Клинтон Трамп США
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Комментарии — 2
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IP: 46.118.120.---Michal-5617.11.2016 13:16
Ну, тьі и подлец, фролов!
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IP: 193.233.158.---Дмитрий Фролов17.11.2016 11:42
Не расстраивайтесь,умерла так умерла.
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