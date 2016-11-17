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Клінтон: Мені хотілося згорнутися в клубок і ніколи не виходити з дому

Четвер, 17 листопада 2016, 10:24

Хілларі Клінтон, котра програла президентські вибори в США, розповіла про те, як важко вона пережила поразку.

Клінтон публічно виступила на зборах американського Фонду захисту дітей (Children's Defense Fund), пише Російська служба ВВС.

Як зізналася Клінтон, після оголошення результатів голосування, їй було так погано, що вона думала, що ніколи більше не вийде з дому.

"Зізнаюся, прийти сюди сьогодні мені було дуже непросто, - поділилася Клінтон. - За останній тиждень мені не раз хотілося просто згорнутися в клубок з хорошою книжкою в руках і ніколи більше не виходити з дому".

Тиждень тому, виступаючи перед своїми прихильниками і визнавши поразку на виборах, Клінтон сказала, що її суперникові Дональду Трампу потрібно дати шанс очолити країну.

Відтоді вона не спілкувалася з пресою і не з'являлася на публіці, проте одного разу її бачили в парку.

Теми: КлінтонТрампСША
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