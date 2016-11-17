Чубаров: Минск не может теперь оставаться местом переговоров

2698 просмотров
2
Четверг, 17 ноября 2016, 11:33
Наталья Кравчук, НВ

Минск не может быть местом переговоров по разрешению конфликта на востоке Украины после того, как Беларусь не поддержала в ООН украинский проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму.

Так считает народный депутат Украины и один из лидеров крымских татар Рефат Чубаров.

"Накануне заседания (15 ноября 2016 года) Третьего комитета ООН Россия отвела Беларуси роль шныря, наточенного на срыв рассмотрения проекта Резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном РФ Крыму", – написал он в Facebook.

"Понятно, вся ответственность за столь унизительную для Беларуси роль возлагается на официальные власти Беларуси", – добавил Чубаров

"Очевидно также и то, что Минск не может и далее оставаться местом проведения встреч и переговоров по всему спектру вопросов, связанных с агрессией России против Украины", – уверен он.

Накануне Министерство иностранных дел Беларуси обвинило СМИ в необсонованных спекуляциях вокруг голосования в Третьем комитете Генассамблеи ООН 15 ноября.

"Всего таких документов (страновых резолюций – ред.) было четыре, но "ущипнуть" Беларусь захотелось по поводу только одного из них, связанного с Украиной", – заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, позиция Беларуси по Украине "не поменялась ни на йоту".

"Вопрос о процедуре рассмотрения тематики прав человека в ООН лежит совершенно в другой плоскости и, по нашему твердому убеждению, не имеет никакого отношения к теме территориальной целостности Украины", – заявил он.

"Беларусь на себе испытала, насколько деструктивен и несправедлив механизм страновых резолюций, и твердо уверена, что их принятие – это путь в никуда. Эта практика, выработанная в годы холодной войны, навязывается Организации Объединенных Наций отдельными странами исключительно для продвижения собственных интересов", – добавил Мирончик.

Он отметил, что есть иная процедура – Универсальный периодический обзор Совета ООН по правам человека, которая не идеальна, но основана на равноправном диалоге.

"Мы всегда открыто голосуем против страновых резолюций, где бы они не рассматривались – в Женеве или Нью-Йорке", – заявил представитель МИД Беларуси.

"Это – не свидетельство поддержки стран, становящихся объектами резолюций, а свидетельство нашего последовательного неприятия лицемерных подходов к теме прав человека, которые навязываются Организации Объединенных Наций отдельными государствами по принципу "я лучше знаю, что вам надо делать", – объяснил он

По словам Мирончика, позицию о неприемлемости механизма страновых резолюций в Нью-Йорке поддержали ряд государств, которые вместе представляют больше половины населения планеты, и о ней уведомлены главы МИДов, в том числе и Украины.

Алена Рощенко, УП

Темы: Минские соглашения Беларусь Крым Донбасс Чубаров
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Кучма остается в Минской группе 16 ноября 2016, 16:16
Кучма просит отставку с должности переговорщика в Минске 16 ноября 2016, 01:47
ОБСЕ: Нарушений "режима тишины" на Луганщине стало вдвое больше 13 ноября 2016, 17:22
Комментарии — 2
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 185.26.180.---Антиимперия17.11.2016 13:07
Бацько боится кремля, могут оборвать президенство.
ОтветитьС цитатой
IP: 193.17.75.---Zi_shody117.11.2016 12:19
а что вы хотели от Белоруси? они в долгах перед россией как в шелках. это та ещё проститутка
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 1 ранен – штаб
Лукашенко: Мы грудью закрываем границу с Украиной
Львовского чиновника, подозреваемого в деле свалки, взяли на взятке – СМИ
КС взялся за языковой закон Кивалова-Колесниченко
Все новости
Разъяснение ЕК

Как будет работать новая система разрешений на въезд в Шенген

Киев глазами архитектора

Виктор Зотов: красота не спасает, а убивает