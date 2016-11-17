Чубаров: Минск не может теперь оставаться местом переговоров

Минск не может быть местом переговоров по разрешению конфликта на востоке Украины после того, как Беларусь не поддержала в ООН украинский проект резолюции о нарушении прав человека в Крыму.

Так считает народный депутат Украины и один из лидеров крымских татар Рефат Чубаров.

"Накануне заседания (15 ноября 2016 года) Третьего комитета ООН Россия отвела Беларуси роль шныря, наточенного на срыв рассмотрения проекта Резолюции о ситуации с правами человека в оккупированном РФ Крыму", – написал он в Facebook.

"Понятно, вся ответственность за столь унизительную для Беларуси роль возлагается на официальные власти Беларуси", – добавил Чубаров

"Очевидно также и то, что Минск не может и далее оставаться местом проведения встреч и переговоров по всему спектру вопросов, связанных с агрессией России против Украины", – уверен он.

Накануне Министерство иностранных дел Беларуси обвинило СМИ в необсонованных спекуляциях вокруг голосования в Третьем комитете Генассамблеи ООН 15 ноября.

"Всего таких документов (страновых резолюций – ред.) было четыре, но "ущипнуть" Беларусь захотелось по поводу только одного из них, связанного с Украиной", – заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

По его словам, позиция Беларуси по Украине "не поменялась ни на йоту".

"Вопрос о процедуре рассмотрения тематики прав человека в ООН лежит совершенно в другой плоскости и, по нашему твердому убеждению, не имеет никакого отношения к теме территориальной целостности Украины", – заявил он.

"Беларусь на себе испытала, насколько деструктивен и несправедлив механизм страновых резолюций, и твердо уверена, что их принятие – это путь в никуда. Эта практика, выработанная в годы холодной войны, навязывается Организации Объединенных Наций отдельными странами исключительно для продвижения собственных интересов", – добавил Мирончик.

Он отметил, что есть иная процедура – Универсальный периодический обзор Совета ООН по правам человека, которая не идеальна, но основана на равноправном диалоге.

"Мы всегда открыто голосуем против страновых резолюций, где бы они не рассматривались – в Женеве или Нью-Йорке", – заявил представитель МИД Беларуси.

"Это – не свидетельство поддержки стран, становящихся объектами резолюций, а свидетельство нашего последовательного неприятия лицемерных подходов к теме прав человека, которые навязываются Организации Объединенных Наций отдельными государствами по принципу "я лучше знаю, что вам надо делать", – объяснил он

По словам Мирончика, позицию о неприемлемости механизма страновых резолюций в Нью-Йорке поддержали ряд государств, которые вместе представляют больше половины населения планеты, и о ней уведомлены главы МИДов, в том числе и Украины.

Алена Рощенко, УП