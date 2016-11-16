Против резолюции ООН о правах человека в Крыму голосовало 23 страны

Против проекта резолюции о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму в Третьем комитете Генассамблеи ООН проголосовали представители 23 стран, еще 76 воздержались.

Украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" в ООН поддержали 73 страны, против голосовали: Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджиа, Китай, Куба, Комороские острова, КНДР, Казахстан, Индия, Иран, РФ, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Эритрея, Зимбабве.

Как сообщала заместитель министра информационной политики Эминэ Джеппар, представитель России выступил резко против проекта резолюции, утверждал о "русском Крыме" и обвинял в нарушении прав человека Украину.

Ранее во вторник делегация Беларуси в Третьем комитете попыталась добиться снятия проекта резолюции по Крыму, заявив о политизации вопроса прав человека, но это предложение поддержали лишь 32 делегации, 101 проголосовали против и 37 воздержались.

Как сообщалось, в принятой ГА ООН резолюции осуждаются "ограничения прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти".

Впервые в документах ООН Россия называется государством-оккупантом, а АР Крым i Севастополь временно оккупированной территорией.