ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму

00
0
Среда, 16 ноября 2016, 00:41

Украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" в ООН поддержали 73 страны, 23 против, среди них Россия и Беларусь.

Об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН.

В документе осуждаются "ограничения прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти".

Резолюция подтверждает территориальную целостность Украины, непризнание аннексии Крыма призывает Россию предоставить беспрепятственный доступ для мониторинга и содержит обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовить отдельный тематический отчет о ситуации в Крыму.

Впервые в документах ООН Россия называется государством-оккупантом, а АР Крым i Севастополь временно оккупированной территорией.

Темы: ООН Крым права человека Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Турции арестовали судью трибунала ООН 10 ноября 2016, 00:44
Украина представила в ООН проект резолюции по Крыму, РФ против 9 ноября 2016, 09:52
США и Россия высказались против изменения права вето в Совбезе ООН 8 ноября 2016, 16:16
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму
СБУ предоставила охрану Шухевичу
Депутаты поссорились и отказались изменить "закон Савченко"
Госсекретарем у Омеляна хотят стать 14 человек, его заместитель также
Все новости
Путешествия

Как найти дешевые билеты и заработок во время поездок

Фото, видео

10 фото и видео, которые вернут веру в победу добра