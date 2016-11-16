ООН приняла резолюцию о правах человека в Крыму

Украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" в ООН поддержали 73 страны, 23 против, среди них Россия и Беларусь.

Об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН.

ТЕРМІНОВО: ГА ООН схвалила резолюцію про права людини в Криму. 73 за, 23 проти. Росія називається державою-окупантом, не визнається анексія. pic.twitter.com/6X7yX9VQ29 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 листопада 2016 р.

В документе осуждаются "ограничения прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти".

Резолюция подтверждает территориальную целостность Украины, непризнание аннексии Крыма призывает Россию предоставить беспрепятственный доступ для мониторинга и содержит обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовить отдельный тематический отчет о ситуации в Крыму.

Впервые в документах ООН Россия называется государством-оккупантом, а АР Крым i Севастополь временно оккупированной территорией.