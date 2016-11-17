Языковой закон: КС не отвел судей, которые помогли Януковичу захватить власть

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Четверг, 17 ноября 2016, 11:41

Конституционный суд в рамках рассмотрения языкового закона Кивалова-Колесниченко отказался дать отвод судьям, которые имеют конфликт интересов из-за участия в узурпации власти Януковичем.

Об этом на своей странице в Facbeook написал депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.

"Статус украинского языка будет определяться составом суда, к которому нет доверия и который является зависимым от политических влияний. Позор, и правовой нигилизм", – добавил он.

Как известно, в четверг КС рассматривает конституционность закона об основах государственной языковой политики авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко.

Этот языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Радой в июле 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить о притеснениях прав русскоязычного населения.

Вместе с тем, на то время и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

Олег Шанковский, УП

Темы: Конституционный Суд язык
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IP: 91.196.177.---Logic200917.11.2016 11:55
Вважати цей абсурд "законом" за межами здорового глузду.
У першій статті дається визначення рідної мови, як першої якою
оволодів у ранньому дитинстві.
А у третій, що кожен може вільно вибрати яку мову вважає
рідною.
Після визначення першої статті, з рівним успіхом заявляти, що кожен може вільно
вибрати батьків, чи місце народження.
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