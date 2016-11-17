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КС взялся за языковой закон Кивалова-Колесниченко

Четверг, 17 ноября 2016, 09:53

Конституционный суд начал рассмотрение конституционности закона Кивалова-Колесниченко "О принципах государственной языковой политики".

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.

Он отметил, что необходимый кворум имеется.

По словам депутата, суд решил рассматривать дело без представителя президента.

Также Емец отметил, что депутаты обратились к КС с ходатайством об отводе судей, в отношении которых есть уголовное дело за содействие узурпации власти Януковичем.

Как известно, этот языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Радой в июле 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить о притеснениях прав русскоязычного населения.

Вместе с тем, на то время и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

Олег Шанковский, УП

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Темы: языкКСКолесниченкоКивалов
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