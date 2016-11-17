Лукашенко хочет провести выборы в Украине: Мы наведем порядок

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Четверг, 17 ноября 2016, 15:54

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов организовать местные выборы на Донбассе  и взять под контроль границу Украины и России.

Об этом Лукашенко  заявил 17 ноября во время общения с представителями средств массовой информации и блогерами из России, передает tut.by

"Я говорил с Путиным, и сказал ему — чего бы ни стоило, нам нужно придумать что-то, чтобы начался обратный процесс… Победителей в этой войне не будет. Чем дольше длится конфликт, тем хуже будет для Украины, России и тех, кто там остался", - считает Лукашенко.

По его мнению, выход из сложившейся ситуации можно найти.

"Как? Будет желание двух сторон, выход можно найти. Если эти две стороны договорятся и увидят роль Беларуси — мы готовы. Хоть провести местные выборы, о которых столько говорят — готовы организовать. Хотите — закроем границы на Донбассе, эти 400 километров границы между Украиной и Россией, порядок наведем — мы это сделаем", - предложил Лукашенко.

По его словам, свои предложения Беларусь передавала и Западу, и России. 

"Мы и Западу предлагали, Владимир Владимирович Путин знает наши предложения — молчат. Значит, не хочется им, особенно Западу. Значит, не нужен им мир в Украине", — считает Лукашенко.

Также президент Беларуси заявил, что Западу не выгодна ни сильная Россия, ни Беларусь, ни Украина.

"Мы же родные люди. Белорусы, украинцы, россияне — нам ли драться? Надо начинать, все забудется, все зарубцуется… Не хочу вдаваться в подробности, но вы должны знать одно — украинцы и россияне нам доверяют. Мы не рвемся в миротворцы и посредники, но по-человечески, по мужски и по-братски помочь готовы", — заключил он.

Как известно, 15 ноября ООН приняла резолюцию о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму. Против резолюции проголосовали 23 страны, среди которых Беларусь.

Относительно выборов  - международные наблюдатели не раз ставили под сомнение проведенные в Беларуси выборов. Так, в сентябре этого года БДИПЧ ОБСЕ заявили, что "парламентские выборы" в Беларуси не соответствовали ключевым международным стандартам проведения демократических и свободных выборов.

Темы: Лукашенко
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Комментарии — 2
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IP: 85.223.209.---Taras Orel17.11.2016 16:17
Знаємо ми, як ти, вусатий, вибори проводиш
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IP: 31.148.253.---hahava17.11.2016 16:16
А не пашлі би ви, батєнька, на три букви? Росії пропонували миротворчу місію, вона відмовилися. А ви, звичайний російський холоп, і як ви проводите вибори, ми також знаємо. І ваш голос в ООН яскраве тому підтвердження. Тому не потрібно нам розповідати про братерство, ви не брати, ви гірше за ворога. Хочеться жити присмикаючись - наздоров"я, ми - ні. Білорусь тоже гудбай
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