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В ООН признали Россию оккупантом, а Крым – оккупированной территорией

Вторник, 15 ноября 2016, 23:41
В ООН признали Россию оккупантом, а Крым – оккупированной территорией

Украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" в ООН поддержали 73 страны, 23 против, среди них Россия и Беларусь.

Об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН.

В документе осуждаются "ограничения прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти".

Резолюция подтверждает территориальную целостность Украины, непризнание аннексии Крыма призывает Россию предоставить беспрепятственный доступ для мониторинга и содержит обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовить отдельный тематический отчет о ситуации в Крыму. Документ ГА ООН также осуждает принудительное привлечение жителей оккупированного Крыма к службе в российских ВС, вопреки Женевской конвенции.

Впервые в документах ООН Россия называется государством-оккупантом, а АР Крым i Севастополь временно оккупированной территорией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымООНаннексияРосcияправа человека
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