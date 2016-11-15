В ООН признали Россию оккупантом, а Крым – оккупированной территорией
Украинский проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" в ООН поддержали 73 страны, 23 против, среди них Россия и Беларусь.
Об этом сообщает постоянное представительство Украины в ООН.
Уперше в документах #ООН #Росія називається державою-окупантом, а АР #Крим i м.Севастополь тимчасово окупованою територією. #CrimeaisUkraine— UKR Mission to UN (@UKRinUN) November 15, 2016
В документе осуждаются "ограничения прав человека, дискриминационные меры и практику в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российской оккупационной власти".
Резолюция подтверждает территориальную целостность Украины, непризнание аннексии Крыма призывает Россию предоставить беспрепятственный доступ для мониторинга и содержит обращение в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подготовить отдельный тематический отчет о ситуации в Крыму. Документ ГА ООН также осуждает принудительное привлечение жителей оккупированного Крыма к службе в российских ВС, вопреки Женевской конвенции.
Впервые в документах ООН Россия называется государством-оккупантом, а АР Крым i Севастополь временно оккупированной территорией.
Таблиця голосування щодо резолюції "Ситуація з правами людини в АР Крим та м.Севастополь (Україна)".— UKR Mission to UN (@UKRinUN) 15 листопада 2016 р.
Дякуємо всім, хто підтримав нас. pic.twitter.com/LNwb9A9sH3