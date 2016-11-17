Рада приняла необходимый для "Евровидения" закон
Рада разрешила проводить закупки товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения подготовки и проведения международного конкурса эстрадной песни "Евровидение-2017", по переговорной процедуре.
За принятие в целом законопроекта №5319 проголосовали 229 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.
Согласно законопроекту, перечень данных товаров, работ и услуг устанавливается на основании решения Кабинета Министров.
Возможность проведения подобных закупок по переговорной процедуре действует до 14 мая 2017 года.
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